VS en VK stellen probleemloos vliegverkeer na brexit veilig

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst getekend waarmee luchtvaartpassagiers ook na de jaarwisseling probleemloos tussen de twee landen kunnen reizen. Een nieuw verdrag was nodig, omdat het bestaande verdrag met de Europese Unie na 31 december niet meer van toepassing is op de Britten. Na 2020 eindigt namelijk de overgangsfase na de brexit waarin het Verenigd Koninkrijk nog grotendeels aan Europese regels en verdragen is gebonden.

De overeenkomst werd dinsdag ondertekend door de Britse transportminister Grant Shapps. Zijn Amerikaanse evenknie Elaine Chao en buitenlandminister Mike Pompeo zetten vorige week al hun handtekening onder de overeenkomst. Daarin is onder meer afgesproken dat er geen beperkingen tussen de landen zullen gelden voor de frequentie en de capaciteit waarmee luchtvaartmaatschappijen over en weer vliegen.

Volgens Shapps reizen jaarlijks tientallen miljoenen mensen per vliegtuig tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hoewel de luchtvaart door de coronapandemie op dit moment is ingestort. Daarmee draagt het verdrag bij aan de Amerikaans-Britse handelsrelatie, die volgens het ministerie van Transport goed is voor 230 miljard pond (257 miljard euro) per jaar.