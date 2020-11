‘Air France-KLM praat over miljarden aan extra staatssteun’

Luchtvaartconcern Air France-KLM voert gesprekken met Frankrijk en Nederland over extra staatssteun. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. De Franse krant Le Monde had eerder al geschreven dat Air France-KLM nog eens 6 miljard euro aan extra kapitaal zou willen ophalen bij de Franse en Nederlandse overheid en andere investeerders.

Het zou de bedoeling zijn dat een nationalisatie van de luchtvaartcombinatie wordt voorkomen. Air France-KLM heeft al steun gehad van in totaal 10,4 miljard euro van de Franse en Nederlandse staat, die allebei aandeelhouders zijn van het bedrijf met ieder een belang van 14 procent.

Volgens de bronnen kan daar nog eens 4 miljard euro aan extra staatssteun bovenop komen. Het zou dan gaan om 3 miljard euro aan steun vanuit Parijs en 1 miljard euro vanuit Den Haag. Daarnaast zou begin volgend jaar het bedrijf een bedrag van 2 miljard euro willen ophalen bij beleggers door leningen uit te geven. Air France-KLM wilde geen commentaar geven op de berichtgeving door Bloomberg en Le Monde.

Het Franse ministerie van Financiën zei wel in een verklaring dat Air France-KLM geen dringend geldtekort heeft en dat Frankrijk en Nederland kijken hoe de balans van het luchtvaartbedrijf zo goed mogelijk kan worden geholpen. Minister van Financiën Bruno Le Maire heeft gezegd dat de Franse overheid klaar staat om meer steun te bieden aan de onderneming om zo door de coronacrisis te komen.

Zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra zei tegen RTLZ dat er nu geen haast is met extra steun aan Air France-KLM, maar dat niet kan worden gewacht tot eind 2021. De komende tijd gaan er discussies plaatsvinden, aldus de minister van Financiën.

Een analist van de Frans-Duitse beleggingsadviseur Oddo BHF zegt dat het wellicht verstandig is om nu met extra staatssteun over de brug te komen voor Air France-KLM, omdat de Europese Commissie tijdelijk wat soepeler is met regels rond overheidssteun aan bedrijven. Als er een coronavaccin komt kan Brussel volgend jaar juist weer strenger gaan worden op dat gebied. De analist stelt verder dat het grootste probleem bij Air France-KLM momenteel de torenhoge schuld is en niet het gebrek aan liquiditeit bij het Frans-Nederlandse concern.