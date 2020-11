‘Goedkeuring coronavaccin Pfizer en BioNTech medio december’

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTtech, wordt mogelijk half december al goedgekeurd door Amerikaanse en Europese medicijnautoriteiten. Dat zei de directeur van BioNTech na de publicatie van de positieve testresultaten woensdag.

Volgens Ugur Sahin kunnen de medicijnautoriteiten in de VS gebruik maken van een versnelde procedure omdat het om een noodsituatie gaat. De voorlopige goedkeuring wordt in de eerste helft van december voorzien. De Europese autoriteiten zullen naar verwachting in de tweede helft van december akkoord kunnen gaan.

“De vraag is of aan alle voorwaarden is voldaan”, aldus Sahin. “Een en ander zal afhangen van de verzoeken die we nog krijgen.”