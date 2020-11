Johnson: VK wil 13 miljard euro in groene projecten steken

Het Verenigd Koninkrijk wil tot in 2030 twaalf miljard pond (zo’n 13,4 miljoen euro) in groene projecten investeren. Premier Boris Johnson komt woensdag met een tienpuntenplan dat ervoor moet zorgen dat het land na de EU-uittreding binnen enkele decennia klimaatneutraal wordt. “Ook nu dit jaar anders is verlopen dan aanvankelijk was verwacht, ben ik onze ambitieuze plannen niet uit het oog verloren”, aldus Johnson.

De kern van het verduurzamingsplan draait om elektrisch vervoer en de bouw van windmolenparken in zee. De investeringen moeten in verschillende branches tot een kwart miljoen extra “groene” banen leiden, vooral ver buiten Londen.

De regering wil zo de regionale verschillen in levensstandaard rechttrekken. De levensstandaard is in het noorden van het Verenigd Koninkrijk beduidend lager dan in het zuiden.

Vanaf het jaar 2030 is de verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen verboden. De verkoop van hybride auto’s blijft tot 2035 toegestaan. Johnson hoopt zo de Britse industrie voor elektrische auto’s aan te zwengelen.

Voor de oplaadinfrastructuur is binnen het plan zo’n 1,3 miljard pond uitgetrokken. De pot voor subsidies die Britten moeten overtuigen om een milieuvriendelijke auto aan te schaffen, bevat bijna 600 miljoen pond.