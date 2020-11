Herstel na dip in betaald werk voor jongeren

Na een fikse daling in het voorjaar door de coronacrisis is het aantal jongeren met een baan in het derde kwartaal weer geleidelijk toegenomen. Toch zijn in crisisjaar 2020 nog altijd minder jongeren aan het werk dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maanden van juli tot en met september hadden ruim 1,3 miljoen jongeren werk, oftewel 62,1 procent van alle 15- tot 25-jarigen. Dat waren er 33.000 meer dan in het tweede kwartaal, toen vooral flexibele arbeidskrachten door de coronacrisis hun werk verloren. Jongere werknemers hebben relatief vaak een flexibel arbeidscontract, voor bijvoorbeeld een bijbaantje.

Vorig jaar lag het aantal werkende jongeren duidelijk hoger. Zo hadden in het derde kwartaal van 2019 nog 1,4 miljoen jongeren een betaalde baan, wat gelijk staat aan ruim 66 procent van alle 15- tot 25-jarigen.

Het CBS meldt dat in het derde kwartaal alleen onder jongeren die tegelijkertijd onderwijs volgden het aantal werkenden steeg ten opzichte van het tweede kwartaal. Bij jongeren die geen formeel onderwijs volgden, was er juist sprake van een daling.

Daarbij is duidelijk dat vooral de toegenomen drukte in supermarkten extra werk voor scholieren of studenten opleverde. Het aantal jongeren dat als vakkenvuller, lader of losser werkte steeg in het derde kwartaal tot 172.000. Dat waren er in het derde kwartaal van vorig jaar nog 165.000.