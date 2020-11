Omzet bouwsector ook in derde kwartaal lager

De bouwsector heeft in het derde kwartaal van dit jaar zijn omzet met 0,3 procent zien dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat met een kwartaalupdate over de bouw kwam, is daarmee al twee kwartalen op rij sprake van lagere opbrengsten na vijf jaar van onophoudelijke omzetgroei.

Volgens het CBS hebben vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven het zwaar. Bouwers tot honderd man personeel hadden te maken met een gemiddelde omzetdaling tot zo’n 6 procent. Vooral bij de grond-, water- en wegenbouw werd in doorsnee minder verdiend. Bij bedrijven met meer dan honderd man personeel bleven omzetten nagenoeg op peil.

In de eerste drie kwartalen dit jaar werden in de bouwsector 327 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 26 minder dan in de eerste negen maanden van 2019 kopje onder gingen.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen lag in de meetperiode 15 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2019. In totaal werd voor de realisatie van 15.300 woningen een vergunning verleend. Het aantal vergunningen dat is verleend stijgt al drie kwartalen op rij. De afgegeven vergunningen gelden als een belangrijke graadmeter voor de te bouwen woningen in de nabije toekomst.

De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen steeg met bijna een kwart op jaarbasis tot 1,7 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er meer geld werd gestoken in de nieuwbouw van bedrijfspanden.