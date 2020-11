‘Populairste zorgpakketten volgend jaar tot 118 euro duurder’

Nederlanders moeten volgend jaar meer geld neertellen voor hun zorgpolissen, maar vooral Nederlanders met aanvullende verzekeringen gaan er volgend jaar op achteruit. Zo betalen sommigen 118 euro meer aan zorgpremie in 2021. Dat meldt online consumentenadviseur Pricewise op basis van een analyse van de meest voorkomende zorgprofielen in Nederland.

Die 118 euro extra komt volgens het onderzoek op de rekening van een veelvoorkomend zorgprofiel: een stel van twee 60-plussers dat aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie en tandartskosten. Kleine gezinnen verzekerd voor tandarts en orthodontie tot 18 jaar voelen juist het minst van de verandering van de zorgpremies. Zo betalen zij volgens Pricewise maar 27,60 euro meer volgend jaar.

In 2021 betaalt een stel met twee jonge kinderen dat kiest voor een zorgverzekering met het verplichte en laagste eigen risico van 385 euro, een aanvullende verzekering voor de tandarts en fysiotherapie op jaarbasis 60 euro meer aan premie, oftewel 30 euro per verzekerde ouder. Een alleenstaande die enkel kiest voor een basisverzekering en het hoogste eigen risico is het goedkoopst uit en betaalt volgend jaar 85,95 euro per maand. Op jaarbasis is dat 32,40 euro meer dan in 2020.

Pricewise maakt al jaren een vergelijking voor vier veelvoorkomende zorgprofielen, op basis van de goedkoopste premies van het aankomende zorgseizoen en die van het voorgaande jaar. Aankomend jaar is het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering 504 euro per jaar.