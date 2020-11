Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna twee jaar

De Nederlandse huizenprijzen zijn in oktober het sterkst opgelopen in bijna twee jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren koopwoningen meer dan 9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook werden er flink meer woningen verkocht.

Op de woningmarkt is nu al een hele tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. De laatste keer dat het CBS een sterkere prijsstijging constateerde was in november 2018.

Het Kadaster registreerde vorige maand in totaal 22.146 woningtransacties. Dat is bijna 18 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 190.854 huizen gewisseld van eigenaar, wat neerkomt op een toename van 7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Van een coronadip, zoals veel economen eerder hadden verwacht, lijkt absoluut geen sprake. Makelaarsorganisatie NVM voorspelde daarom onlangs al dat de huizenprijzen komende tijd waarschijnlijk flink blijven oplopen. Dat komt deels door de “historische lage” hypotheekrentes en de grote verhuisvraag in de markt. Makelaars merkten bijvoorbeeld dat steeds meer mensen weg willen uit de steden en zoeken naar een woning in meer landelijke gebieden.

Mogelijk speelt ook mee dat vastgoedbeleggers in de laatste maanden van dit jaar nog snel willen toeslaan op de woningmarkt, voordat de overdrachtsbelasting voor hen per 1 januari omhooggaat van 2 naar 8 procent. Een rondgang langs vastgoedpartijen door Het Financieele Dagblad wees uit dat er komende weken nog voor zeker 1 miljard euro aan woningtransacties aankomt. Vorig jaar werd er in totaal voor ongeveer 8 miljard euro aan woningvastgoed verhandeld.