Britse minister van Financiën optimistisch over brexitdeal

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak is optimistisch gestemd dat er een handelsakkoord zal worden bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Hij zei in een interview met de BBC te hopen dat de brexitonderhandelingen constructief zullen eindigen.

Sunak gaf verder aan dat er als er geen handelsakkoord wordt bereikt dat dit op de korte termijn problematisch kan zijn. Het is volgens hem wel moeilijk om te zeggen wat dan de exacte gevolgen van het mislukken van een brexitdeal op korte termijn zouden zijn. Sunak denkt overigens dat de coronacrisis voorlopig zwaarder zal wegen op de Britse economie dan de brexitperikelen.

Vrijdag werd door bronnen nog gemeld dat onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de EU positief zijn over het bereiken van een brexitdeal. Naar verluidt kan in de komende twee weken een definitief akkoord worden behaald. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei vrijdag al dat er veel vooruitgang is geboekt in het brexitoverleg.