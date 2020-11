EU-leiding blij met akkoord, maar ‘meer geld is nodig’

EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen is positief over het bereikte akkoord, dit weekeinde bij de G20-top. “Ik ben blij dat de leiders van de G20 zijn overeengekomen om Covid-19 vaccins beschikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Maar er is meer financiering nodig. Daarom heb ik de G20-leiders opgeroepen om zich ertoe te verbinden om tegen het einde van het jaar 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) voor de bestrijding van het virus te financieren.”

De leiders van de G20 zijn tijdens de tweedaagse top overeengekomen om de economische maatregelen te handhaven totdat het herstel stevig op gang is gekomen. “Als les uit de crisis moeten we de mondiale paraatheid opvoeren”, zei de voorzitter van de Europese Commissie daarover. “We zullen dit in mei 2021 opnieuw bespreken tijdens de gezamenlijke G20-top over wereldgezondheid in ItaliĆ«. Om een meer duurzame, inclusieve en veerkrachtige wereld op te bouwen, moeten we ook de maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering intensiveren. De EU loopt voorop in het streven naar klimaatneutraliteit tegen 2050 en veel G20-partners zijn nu dezelfde verbintenissen aangegaan.”