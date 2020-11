Corendon bij rechter om overname door Sunweb af te dwingen

Reisorganisatie Corendon probeert maandag via de kortgedingrechter in Amsterdam af te dwingen dat branchegenoot Sunweb toch doorgaat met de overname van het Nederlandse vakantieconcern. Sunweb trok onlangs de stekker uit die deal, omdat volgens het bedrijf niet kon worden voldaan aan de eisen om de transactie af te ronden. Maar volgens Corendon is dat onzin.

Topman Steven van der Heijden van Corendon vindt dat wel degelijk aan alle voorwaarden is voldaan, met als laatste horde de goedkeuring van de overname door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorige maand. Naar verluidt was met de in juni vorig jaar aangekondigde deal een bedrag gemoeid van meer dan 100 miljoen euro. Van der Heijden heeft de indruk dat de Zweedse investeringsmaatschappij Triton, de eigenaar van Sunweb, onder de overname probeert uit te komen vanwege de coronacrisis en de malaise in de reissector door de virusuitbraak.

Vanwege de coronamaatregelen is op vakantie gaan naar het buitenland vrijwel onmogelijk, waardoor reisorganisaties flink onder druk staan en sommige spelers in de branche grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Ook op Sunweb heeft Covid-19 een aanzienlijke impact gehad, zo erkende de onderneming. Sunweb ziet de rechtszaak evenwel met vertrouwen tegemoet.