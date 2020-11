Hogere opening op Wall Street door hoop op vaccin

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn de nieuwe beursweek met een plus begonnen. Met name de hoop op een snelle toelating voor een coronavaccin lijkt beleggers in New York moed te geven. Farmaceuten Pfizer en Moderna gaven aan snel met een inentingsprogramma te kunnen beginnen. Hun vaccins staan op het punt te worden toegelaten. Ook het Brits-Zweedse AstraZeneca kwam met bemoedigende berichten over een coronavaccin.

De Dow-Jonesindex steeg in de eerste handelsminuten 0,7 procent tot 29.476 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 3578 punten en techbeurs Nasdaq werd ook 0,6 procent hoger gezet, op 11.931 punten.

Pfizer en Moderna stegen 0,4 en 4 procent. Ook de aandelen van bedrijven in sectoren waar de coronacrisis ongenadig hard heeft toegeslagen, zitten in de lift. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines dikten tot 2 procent aan, hotelketens als Hilton en Marriott gingen tot 1,9 procent omhoog.

Ook energiebedrijven profiteren, zoals ook in Europa met bedrijven als Shell, Total en BP eerder op de dag. ExxonMobil en Chevron werden tot 1,7 hoger gezet. De aandelen van olie- en gasproducenten worden ook vooruit geholpen door de gestegen olieprijzen.

Farmaceut Merck (plus 0,4 procent) staat eveneens in de belangstelling. De onderneming maakte bekend 425 miljoen dollar te betalen voor de overname van biotechbedrijf Oncolmmune, waarmee ook Merck zich in de coronarace kan storten.