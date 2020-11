‘Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over corona’

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun handelsupdates duidelijker zijn over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijven. Dat is belangrijk voor beleggers, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een rapport. De financiële waakhond onderzocht de halfjaarverslagen van 26 beursgenoteerde ondernemingen die negatieve effecten ondervinden van de coronacrisis.

Een kleine groep van de bedrijven licht volgens de AFM vrijwel niets toe. Daarnaast gaf de helft van de onderzochte ondernemingen niet op alle relevante onderwerpen een goede toelichting. Zo werden voorzieningen voor kredietverliezen en waardeverminderingsverliezen niet goed uitgelegd. Volgens de AFM gaf een kwart van de onderzochte bedrijven wel een goede toelichting.