Bitcoin nadert hoogste stand ooit

De digitale munt bitcoin is dicht bij de hoogste stand ooit. De cryptomunt werd dinsdag even voor meer dan 19.000 dollar verhandeld en dat was al drie jaar niet gebeurd. Op zijn hoogste punt, eind 2017, was een bitcoin net geen 20.000 dollar waard.

Dit jaar steeg de waarde van een bitcoin met ongeveer 160 procent. In november alleen al werd de munt zo’n 40 procent duurder. De verwachting dat de digitale munt steeds breder geaccepteerd zal worden werd eerder aangewakkerd doordat onder meer betalingsbedrijf PayPal verschillende cryptomunten waaronder bitcoin omarmde.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook steeds meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Tenslotte is er een groep mensen die verwacht dat bitcoin, net als goud, een goede investering is omdat die niet vatbaar is voor zaken als inflatie.