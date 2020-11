Consumentenbond staat slachtoffers cybercriminaliteit bij

De Consumentenbond gaat slachtoffers van cybercriminaliteit, zoals helpdeskfraude, phishing of hacks bijstaan. De consumentenorganisatie heeft voor die groep mensen een speciale cyberhulplijn ingesteld. Daarop geven experts telefonisch advies en kijken op afstand mee met de gedupeerde consument.

De experts zullen onder meer de oorzaak van de digitale kraak proberen te achterhalen, waarbij ze ook zullen proberen om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast dragen ze ook oplossingen voor.

De Consumentenbond merkt een toename in het aantal meldingen van mensen die slachtoffer zijn van cybercriminaliteit. Vaak weten mensen niet wat ze moeten doen of bij wie ze terechtkunnen voor hulp.

Voor een gemiddeld telefonisch consult van een kwartier is de consument bij elkaar zo’n 22 euro kwijt. De eerste 5 minuten zijn gratis, daarna betaalt de beller 1,20 euro per minuut. Niet-leden van de Consumentenbond betalen 1,49 euro per minuut. De Cyberhulplijn is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdagen van 09.00 tot 15.00 uur

Sommige problemen zoals phishingmails of gehackte socialmedia-accounts worden direct opgelost. Voor andere problemen worden consumenten doorverwezen naar een technisch expert van Student aan Huis of een cybersecurityspecialist van Northwave. Met meekijksoftware nemen experts dan een apparaat op afstand over om het probleem op te lossen. Dat doen ze alleen als het kan en als de consument daar toestemming voor geeft.