Ook luchtvaartautoriteiten EU effenen pad voor terugkeer 737 MAX

De gewraakte Boeings van het type 737 MAX, die al ruim anderhalf jaar om veiligheidsredenen aan de grond blijven, staan voor een terugkomst in het Europese luchtruim. De Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA maakte bekend dat belangrijke stappen zijn gezet in het goedkeuringsproces.

De EASA kwam met een voorstel over nieuwe richtlijnen. Daarna is nog krap een maand nodig om de ‘openbare raadpleging’ op gang te brengen, waarop begin volgend jaar definitieve goedkeuring wordt verwacht.

EASA-directeur Patrick Ky zei dat geen middel onbeproefd is gelaten in de beoordeling van het aangepaste toestel. Hij is er zeker van dat de grondige en uitgebreide evaluatie van hoe het vliegtuig vliegt en hoe het voor een piloot is om met de MAX te vliegen, genoeg is om zeker te zijn over de veiligheid van het toestel.

Door crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaf eerder toestemming voor het weer in gebruik nemen van de MAX. Wel moeten luchtvaartmaatschappijen hun computersoftware bijwerken en de piloten opnieuw trainen, wat zeker dertig dagen in beslag zal nemen.

De steun van de Europese regelgevende instanties ervaart Boeing als zeer welkom. De MAX-crisis zette de reputatie van de vliegtuigmaker, maar ook de FAA onder druk. Het aan de grond zetten van het toestel heeft tot onderzoeken geleid waarin werd geconcludeerd dat er een gebrek aan transparantie en degelijk toezicht was bij Boeing en de FAA tijdens de ontwikkeling van de 737 MAX. Daarover loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.