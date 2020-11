Thuiswerken stuwt pc-verkopen Dell en HP Inc

De Amerikaanse maker van pc’s Dell Technologies heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Doordat werknemers wereldwijd door de corona-uitbraak nog steeds tot thuiswerken zijn gedwongen, is de vraag naar laptops en andere hardware extra hoog.

Dell boekte in de drie maanden tot eind oktober een omzet van 23,5 miljard dollar, wat 3 procent meer is dan in dezelfde periode van 2019. Daarbij stegen de verkopen van pc’s voor particulieren met 14 procent. Ook het cloudbedrijf VMWare, waarin Dell een meerderheidsbelang heeft, voerde de omzet op. De operationele winst steeg daarbij met 35 procent tot ruim 1,1 miljard dollar, mede doordat vooral de vraag naar nieuwere modellen laptops van Dell hoog was.

Branchegenoot HP Inc profiteerde ook van de sterke vraag naar zijn apparatuur bij thuiswerkers. Zo leverde het bedrijf, ondanks dat kantoren wereldwijd gesloten waren, in het afgelopen kwartaal de hoogste aantallen pc’s en printers af sinds zijn splitsing van Hewlett Packard Enterprise in 2015.

Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar desondanks 1 procent lagere omzet dan een jaar eerder, op 15,3 miljard dollar. Toch was dit resultaat meer dan waar analisten in doorsnee op rekenden. Door eerdere herstructureringen steeg de nettowinst op jaarbasis met 72 procent tot 700 miljoen dollar.