Betere bescherming intellectueel eigendom in EU op komst

Intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker in de internationale race om technologisch leiderschap. De Europese Commissie gaat de huidige wetgeving daarom herzien. Bedrijven moeten sneller, betaalbaar, zonder belemmeringen en voor de hele EU op één plek terechtkunnen om hun ontwerpen, software en innovaties te kunnen registreren en beschermen.

Volgens EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) is Europa de thuisbasis van enkele van ’s werelds leidende innovaties. “Maar bedrijven zijn niet volledig in staat hun uitvindingen te beschermen en hun intellectueel eigendom te gelde te maken”. Dat geldt vooral voor middelgrote en kleine bedrijven. Zij moeten optimaal kunnen profiteren van hun uitvindingen en creaties, vindt de commissie. Brussel wil “het vermogen van de Europese creatieve en innovatieve industrie versterken om nieuwe generaties technologieën te ontwikkelen versterken”, bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie en block chains.

Immateriële zaken als octrooien, merk- of onderzoeksrechten, artistieke en culturele ontwerpen, software en databankrechten zijn volgens de commissie de hoekstenen van de moderne kenniseconomie. Industrieën die sterk leunen op intellectueel eigendom (IE) zijn goed voor 45 procent van het bruto binnenlands inkomen van de EU en 93 procent van alle goederenexport. Deze industrieën zorgen bovendien voor circa 30 procent van alle nieuwe banen. In de afgelopen twintig jaar is het volume van de jaarlijkse investeringen in IE met 87 procent gegroeid.

Aan de andere kant wil Breton ook dat, vooral in tijden van gezondheidscrises zoals de huidige pandemie, er meer beschermde kennis kan worden gedeeld zonder dat de investeringen gevaar lopen. Hij zal daar binnenkort maatregelen over voorstellen, evenals voor het opvoeren van de bestrijding van fraude met patenten. Brussel trekt daarnaast 20 miljoen euro uit om kleinere, door de coronacrisis getroffen bedrijven, te helpen hun IE-portefeuille beter te beheren en benutten.