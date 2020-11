FrieslandCampina schrapt bijna 200 banen in Duitsland

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt in Duitsland 195 banen. De arbeidsplaatsen verdwijnen op de productielocaties in Heilbronn en Keulen. Daarbij probeert het bedrijf voor de getroffen werknemers ander werk binnen of buiten FrieslandCampina te zoeken, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

De banenreductie maakt deel uit van een grotere reorganisatie die de coöperatie van melkveehouders eerder deze maand aankondigde. Door de coronacrisis ziet het concern zich gedwongen besparingsmaatregelen versneld door te voeren, waardoor van de 24.000 banen er circa duizend verdwijnen in Nederland, België en Duitsland.

In Nederland nam FrieslandCampina al het besluit om zijn financiële afdeling in Wolvega te verhuizen naar Boedapest. Dit heeft gevolgen voor zo’n 169 medewerkers.

Prijzen voor melk en andere zuivelproducten daalden direct na het uitbreken van de pandemie hard, doordat de afzet aan horeca stilviel. Daarbij kwamen de winstmarges onder druk te staan, waardoor het concern de kosten wil verlagen.