Voormalig president James Wolfensohn van de Wereldbank is overleden. De Amerikaan was tussen 1995 en 2005 president van het instituut voor ontwikkelingssamenwerking.

Zijn overlijden werd aangekondigd door zittend president David Malpass van de Wereldbank. Een van de speerpunten onder Wolfensohn bij de Wereldbank was de aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden en armoedebestrijding. Ook werkte hij aan schuldverlichting voor zeer arme landen. Wolfensohn was 86 jaar.