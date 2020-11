Duitsland leent mogelijk tot 180 miljard euro voor crisisaanpak

De Duitse overheid ziet de rekening voor de corona-aanpak naar verwachting fors oplopen. Berlijn zal volgend jaar tot mogelijk 180 miljard euro moeten lenen om de impact van de crisis op de economie te verzachten, aldus ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het nieuwe schuldcijfer valt bijna twee keer hoger uit dan de 96 miljard euro die oorspronkelijk was geraamd. De begrotingscommissie van de Bundestag is nog in onderhandeling over de bedragen, aldus de bronnen.

Het extra geld is onder meer nodig om hulp aan bedrijven te financieren. Deze regeling werd onlangs verlengd tot 20 december. Deze week wordt door beleidsmakers nog de puntjes op de i gezet als het gaat om het financieringsplan.

De Duitse minister van Financiƫn Olaf Scholz heeft herhaaldelijk gezegd dat de regering ruimhartig zou zijn met de bestedingen om de gevolgen van de crisis op de grootste economie van Europa te beperken. Dat Duitsland de laatste jaren een strikte begrotingsdiscipline heeft gehanteerd, brengt het land volgens hem in een sterke positie om nu in te kunnen grijpen.

Scholz had eerder wel erkend dat Duitsland volgend jaar meer geld zou moeten lenen. Daarbij zei hij ook dat de rekening dit jaar niet zo hoog zal zijn als de 218 miljard euro die was begroot.

In Duitsland kunnen bedrijven zoals restaurants en bars deze maand 75 procent van de inkomsten van vorig jaar krijgen als compensatie voor de gederfde inkomsten. Dat kost Berlijn naar verwachting zo’n 14 miljard euro. Dat de regeling is verlengd tot in december zadelt de regering op met nog eens 20 miljard euro aan kosten.