Faillissementen momenteel op ‘bijzonder laag’ niveau

Het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland ligt momenteel op een bijzonder laag niveau. Vermoedelijk zorgt de huidige coronasteun om bedrijven door de crisis te helpen ervoor dat niet levensvatbare ondernemingen in leven worden gehouden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in zijn novemberraming.

In de verwachtingen voor volgend jaar houdt het CPB er rekening mee dat het aantal faillissementen volgend jaar zal toenemen naarmate de overheidssteun wordt afgebouwd. De belangrijke adviseur van het kabinet noemt het verstandig om de steun steeds verder terug te schroeven, zoals eerder is afgesproken. De gevolgen van de steunafbouw zijn nog ongewis, evenals de precieze invloed ervan op de economische groei.

Verschillende experts waarschuwden eerder al dat het aantal faillissementen in Nederland in de loop van volgend jaar sterk toeneemt. In oktober lag het aantal faillissementen nog op het laagste niveau in 21 jaar.

Een andere kwestie die het economische herstel in de weg kan zitten is de afhandeling van de brexit. In de ramingen van het CPB wordt al wel uitgegaan van een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU, met de negatieve gevolgen van dien. Verder spelen nog altijd de handelsspanningen tussen de VS en China, en de stroeve onderhandelingen over een Europees steunpakket, waar Polen en Hongarije momenteel dwarsliggen.

Het CPB publiceerde zijn ramingen een maand vroeger dan normaal. Dit omdat het Planbureau zijn capaciteit nodig heeft voor de doorrekening van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, komend voorjaar.