Rustige handelsdag op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen bleven donderdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en namen weinig risico aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de viering van Thanksgiving Day in de Verenigde Staten. Vrijdag zijn de Amerikaanse financiële markten slechts een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 607,54 punten. De MidKap daalde een fractie tot 904,94 punten. De beurs in Parijs verloor 0,2 procent en Londen zakte 0,6 procent. De Duitse DAX bleef vrijwel ongewijzigd.

Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1,7 procent) ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het winkelvastgoedfonds heeft met succes 2 miljard euro opgehaald met de plaatsing van twee obligaties. Volgens het bedrijf was de interesse groot, met inschrijvingen van 6,5 miljard euro. Uitzendconcern Randstad sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

Unilever daalde 0,4 procent. Het levensmiddelenconcern neemt het Amerikaanse SmartyPants Vitamines over. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf verkoopt vitamines, mineralen en voedingssupplementen. Unilever verdwijnt door de papieren verhuizing naar Groot-Brittannië ook uit de Euro Stoxx 50 Index.

In de MidKap prijkte Pharming bovenaan met een winst van 8,7 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de eerste stappen gezet op weg naar een tweede beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq. Het bedrijf is niet van plan nieuwe aandelen uit te geven bij zijn debuut in de VS. Postbedrijf PostNL kampte met een adviesverlaging door Berenberg en was de grootste daler met een min van 2,5 procent.

Neways verloor ruim 3 procent bij de kleinere bedrijven. De maker van elektronische componenten gaat circa 250 banen schrappen vanwege de afgenomen vraag uit de autosector. Het merendeel van die banen verdwijnt in Duitsland. Vivoryon daalde 0,4 procent. De biotechnoloog, die werkt aan een Alzheimer-medicijn, sloot ook het derde kwartaal af met rode cijfers.

In Parijs zakte Rémy Cointreau dik 1 procent. De Franse drankenproducent had de afgelopen zes maanden minder last van de coronacrisis dan verwacht, maar zag de winst desondanks stevig dalen. Voor de tweede jaarhelft, die bij de drankenfabrikant in oktober is begonnen, voorziet het bedrijf een “sterk herstel”, mede dankzij sterke verkopen in de VS en China.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1905 dollar. De olieprijzen vielen wat terug na de recente opmars. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 44,99 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 47,93 dollar per vat.