Veel meer online-aankopen op Black Friday in coronajaar

Consumenten hebben in de aanloop naar Black Friday en op die dag zelf veel meer online-aankopen gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Betaalvereniging Nederland zaterdag bekendmaakte.

Op Black Friday zelf werden er ruim 1,8 miljoen iDEAL-transacties gedaan waarmee voor 134 miljoen euro gekocht is. Ook in de vier dagen ervoor werden telkens records geboekt, met omzetten van 96 miljoen euro op maandag oplopend naar 107 miljoen euro op donderdag.

Vorig jaar werden op Black Friday bijna 1,3 miljoen aankopen gedaan op internet, waarmee voor 106 miljoen euro gekocht werd.

In fysieke winkels deden consumenten op Black Friday bijna 18,5 miljoen transacties, waarmee voor 550 miljoen euro aangeschaft werd. Zowel het aantal transacties als de omzet lag daarmee in de winkels 13 procent lager dan vorig jaar.

Dat het aantal online-transacties hoger is uitgevallen, heeft volgens de Betaalvereniging Nederland mogelijk te maken met corona. Mogelijk mijden meer mensen fysieke winkels en schaffen ze meer online aan. Ook de lagere uitgaven in winkels lijkt hierop te wijzen. Hoewel het ook kan dat uitgaven in winkels meer verspreid zijn. Maar cijfers over uitgaven aan de kassa in winkels op dagen in aanloop naar Black Friday zijn nog niet beschikbaar.