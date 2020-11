ABN AMRO zakt op Damrak na update strategie

Het aandeel ABN AMRO stond maandag onder druk op de Amsterdamse beurs. De bank kwam met een update van de strategie en kondigde aan banen te schrappen. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan na de eerdere sterke opmars en hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus en de brexitonderhandelingen in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 612,59 punten. De hoofdindex koerst af op een maandwinst van ruim 14 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 912,10 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen won 0,2 procent.

ABN AMRO sloot de rij in de AEX, met een verlies van 5 procent. De bank gaat de komende vier jaar tot 15 procent van de banen schrappen, oftewel zo’n 2700 arbeidsplaatsen. Het concern wil daarmee tegen 2024 jaarlijks zo’n 700 miljoen euro aan kosten besparen. Het merendeel van de banen zal pas na 2022 verdwijnen. Verder verkoopt ABN AMRO zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas en huurt daarvan een deel weer terug. De strategische plannen zijn de eerste van de bank onder topman Robert Swaak.

Unilever (plus 3 procent) ging aan kop. Het levensmiddelen is op papier een volledig Brits bedrijf geworden, met het hoofdkantoor in Londen. Nederlandse aandelen Unilever NV zijn omgezet in Britse aandelen Unilever PLC, die wel een notering houden in de Amsterdamse hoofdindex. Aegon profiteerde van een adviesverhoging door KBC Securities en won 2 procent. De verzekeraar liet weten zijn Centraal- en Oost-Europese tak te verkopen aan de Oostenrijkse branchegenoot Vienna Insurance Group (VIG) voor 830 miljoen euro.

In de MidKap daalde Fugro 5 procent. De bodemonderzoeker heeft een schikking getroffen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) over het lekken van koersgevoelige informatie door het bedrijf. SBM Offshore verloor 3,5 procent. De Zwitserse justitie vermoedt dat drie dochterondernemingen van de maritiem dienstverlener niet genoeg hebben gedaan om corrupte betalingen te voorkomen tussen 2005 en 2012.

Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van houtverederlaar Accsys (plus 3 procent) in de smaak. Detacheerder DPA kondigde aan weer dividend te gaan uitkeren en werd beloond met een koerswinst van 6 procent.

De euro was 1,1972 dollar waard, tegenover 1,1954 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 44,51 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent minder op 46,88 dollar per vat.