‘Belangrijke dag’ voor volledig Brits Unilever

Aandelen van was- en levensmiddelenconcern Unilever zullen maandag voor het eerst als volledig Brits bedrijf op de beurzen in Londen, Amsterdam en New York worden verhandeld. Dit weekend werd de juridische verhuizing van het concern afgerond. Volgens Unilever-voorzitter Nils Andersen is maandag een “belangrijke dag” voor het Britse bedrijf.

Andersen bedankte in een verklaring nog maar eens de aandeelhouders van Unilever die de juridische verhuizing mogelijk hebben gemaakt. Door het versimpelen van de structuur is Unilever naar eigen zeggen onder meer beter in staat om strategische wijzigingen in de portfolio door te voeren.

Het bedrijf benadrukte dat er geen wijzigingen aangebracht zullen worden in de activiteiten en locaties. Ook is geen sprake van ingrepen in het personeelsbestand in zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland.

Rotterdam is en blijft de thuishaven van Unilevers Foods & Refreshment-divisie. De onderdelen Home Care en Beauty & Personal Care blijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.