Beveiligingsbranche hekelt coronabanenplan van kabinet

De beveiligingsbranche roept het kabinet op geen personeel uit andere sectoren de handhaving van de aanstaande mondkapjesplicht op zich te laten nemen, maar geschoolde en gescreende beveiligers uit de branche in te zetten. “Het is een verkeerd signaal om in deze crisistijden bijvoorbeeld minderjarigen in te zetten terwijl de ervaren beveiligers thuis op de bank zitten”, aldus de branche.

“Indien ongediplomeerd personeel wordt ingezet is het niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer?” Dat schrijven de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBenl), de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) aan de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Koolmees van Sociale Zaken en Wiebes van Economische Zaken.

In het Veiligheidsberaad van vorige week werd het idee van de zogenoemde coronabanen geopperd om de politie en de boa’s te ondersteunen; mensen die als gevolg van de coronacrisis geen werk meer hebben, zouden ingezet kunnen worden voor ondersteunende handhavingstaken. Dat zou dan tijdelijk 3500 banen kunnen opleveren.

De branche zegt hard geraakt te zijn door de coronacrisis door het wegvallen van opdrachten en de stilstand in de evenementen- en horecasector. De coronabanen werken “verstorend voor de markt”, aldus de verenigingen. De branche wil dat er pas uitgeweken wordt naar andere sectoren als er niet genoeg beveiligers meer beschikbaar zijn. Daarnaast is het inzetten van ongeschoold en niet-gediplomeerd personeel tegen de wet.

Vanaf dinsdag 1 december moet iedereen in een openbare binnenruimte verplicht een mondkapje dragen. De beveiligingsbranche wil zo snel mogelijk overleg met het kabinet over de uitwerking van de coronabanen. De branche kijkt “met verbazing naar de ontwikkelingen in het veiligheidsveld” en hekelt de wijze waarop er nu over beveiliging gesproken wordt, zonder dat de branche betrokken is.