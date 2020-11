‘Forse inspanningen van ABN AMRO nodig bij reorganisatie’

ABN AMRO moet een grote inspanning leveren om personeel dat door de aangekondigde reorganisatie zijn baan verliest aan ander werk te helpen. Dat zeggen CNV en De Unie. Volgens de vakbonden moet het sociaal plan, dat loopt tot eind volgend jaar, worden verlengd voor de duur van de reorganisatie.

ABN AMRO gaat de komende vier jaar zo’n 2700 banen schrappen, waarvan het grootste deel in Nederland. De bank wil gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk voorkomen. De maatregelen die ABN AMRO neemt, worden grotendeels volgend jaar bekend, maar zullen vanaf 2022 effectief worden. Het huidige sociaal plan loopt tot 1 januari 2022.

Volgens CNV is het vooral zaak dat iedereen bij de bank gelijk behandeld wordt. CNV-bestuurder Aletta Bulsink vertrouwt erop dat de bank zijn verantwoordelijkheid neemt. Volgens haar kan het helpen dat ABN AMRO nog grotendeels in handen is van de Staat en daarmee een voorbeeldfunctie heeft.

Ligt het aan De Unie dan wordt een nieuw sociaal plan afgesproken met de looptijd van de aanpassingen. Bij de bond zijn ze niet verrast over de ingrepen, aangezien dit in de sector door de verdere digitalisering steeds vaker het geval is. “Je hoopt altijd op minder”, aldus belangenbehartiger Herma Pethke van De Unie. “Zeker zo kort voor kerst. Het is gewoon geen fijne mededeling. Maar het verbaast ons niet.”

De Unie wil snel in gesprek met de bank. De bond ziet vooral geen heil in verschillende looptijden voor een sociaal plan.