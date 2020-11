Historisch begrotingstekort van 49 miljard, lager dan verwacht

Omdat de economie het deze zomer wat beter deed dan eerst gedacht, valt het begrotingstekort dit jaar iets lager uit dan de eerste schattingen van het kabinet. Toch is het tekort met 49 miljard euro (6,2 procent van het bruto binnenlands product) “historisch hoog”, meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra in de Najaarsnota.

In zo’n nota wordt de Kamer bijgepraat over de uitvoering van de begroting, nadat de Miljoenennota op Prinsjesdag is gepresenteerd. De staatsschuld loopt naar verwachting op tot 449 miljard euro, oftewel 57,4 procent van het bbp (de waarde van wat inwoners van Nederland samen produceren). Dat is 54 miljard euro hoger dan eind vorig jaar. Hiermee breekt het kabinet net geen record, “maar de snelheid waarmee de schuld is gestegen is wel enorm”, aldus Hoekstra.

De bewindsman benadrukt de extra uitgaven aan steunmaatregelen zoals de loonsubsidie en inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Voor die steunpakketten is eenmalig veel geld uitgetrokken. Nieuw zijn onder meer de extra kosten omdat de zorgbonus vaker is aangevraagd dan verwacht. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft extra geld uitgegeven, omdat er voor 400 miljoen euro meer is uitgevoerd. Uitgaven aan de Europese Unie vallen ook 400 miljoen euro hoger uit.