Koopwoede houdt aan, maar niet in kledingwinkels

De Nederlandse winkels hebben in oktober 7,1 procent meer omgezet dan vorig jaar in dezelfde maand, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april daalden de verkopen tijdens de eerste coronagolf, maar daarna gingen ze flink omhoog. De stijging van oktober is wel de kleinste sinds mei. Daarbij stegen de verkopen in zowel de foodsector als de non-foodsector. Kleding- en schoenenwinkels hebben het nog altijd moeilijk.

Opvallend is dat het volume aan artikelen dat vorige maand verkocht werd met 4,7 procent omhoog ging. Dat betekent dus dat er niet alleen meer, maar ook duurdere producten werden verkocht. Online lag de omzet van de verkopen ongeveer de helft hoger dan dezelfde maand vorig jaar.

De omzetcijfers werden gecorrigeerd voor de samenstelling van de koopdagen in oktober. Op sommige dagen van de week wordt namelijk meer verkocht dan op andere dagen. Zonder die correctie was er sprake van een omzetstijging van 8,8 procent ten opzichte van oktober 2019.

Bij de non-foodsector deden vooral woonwinkels het goed. De verkopen in de doe-het-zelfsector, keukenbranche en andere zaken die bijvoorbeeld vloeren en meubels verkochten, lagen nog altijd ruim boven die van een jaar eerder. Ook elektronica en recreatieartikelen verkochten goed.

Kleding- en schoenenwinkels hebben het aanzienlijk moeilijker. Die verkochten ruim 15 procent minder. Kledingwinkels hebben in heel 2020 in nog geen enkele maand meer verkocht dan in dezelfde maand in 2019.