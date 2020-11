Parijs: Verenigd Koninkrijk moet ‘echt onderhandelen’ over deal

Het Verenigd Koninkrijk moet bereid zijn om “echt te gaan onderhandelen” over een brexitdeal met de Europese Unie, want de tijd voor een handelsverdrag begint te dringen. Dat zei een woordvoerder van het kantoor van de Franse president Emmanuel Macron.

Volgens Parijs is het noodzakelijk dat de Britten hun positie in die handelsgesprekken nu heel duidelijk maken. De EU heeft namelijk eigen belangen om voor te vechten, zoals eerlijke concurrentie voor zijn bedrijfsleven en vissers, aldus de woordvoerder. “We accepteren geen ondermaatse deal die onze eigen belangen niet respecteert”, stelt het kantoor van de Franse president.

Het Verenigd Koninkrijk is formeel begin dit jaar al uit de EU getreden, maar door het overgangsjaar verandert er niks tot 1 januari. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Londen en Brussel hebben nog steeds geen eindresultaat opgeleverd. Deze week zou er over de laatste geschilpunten, vooral de visserijrechten in Britse wateren, overeenstemming moeten worden bereikt om te voorkomen dat de twee in een vechtscheiding uit elkaar gaan.