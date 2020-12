Achmea-voorzitter Van Duin kondigt vertrek aan

Willem van Duin vertrekt als bestuursvoorzitter van verzekeraar Achmea. Hij treedt in april volgend jaar terug. Van Duin heeft er dan zeventien jaar opzitten als bestuurder van Achmea, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. In totaal werkte Van Duin 34 jaar voor de verzekeraar.

Van Duin zegt in een toelichting dankbaar te zijn voor de kansen die hem door Achmea zijn geboden. Volgens hem is de strategie voor de komende jaren duidelijk waardoor hij “met een gerust hart” zijn functie als bestuursvoorzitter kan overdragen.

Van Duin wordt opgevolgd door Bianca Tetteroo, de huidige rechterhand van Van Duin in het Achmea-bestuur. Zijn maakte in 2009 de overstap naar Achmea en trad in 2015 toe tot het bestuur. Begin dit jaar werd zij tot vicevoorzitter benoemd.

De raad van commissarissen van Achmea buigt zich de komende tijd over de invulling van de ontstane bestuursvacature na het vertrek van Van Duin.