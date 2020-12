Fed-preses Powell: snel extra overheidssteun VS nodig

Om de economische schade van de coronacrisis te beperken, is snel extra financiële hulp vanuit de Amerikaanse overheid nodig voor kleine ondernemers. Dat zei Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, tijdens een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat. Minister van Financiën Steven Mnuchin hield een vergelijkbaar betoog voor de volksvertegenwoordigers.

De komst van een vaccin tegen het coronavirus is weliswaar goed nieuws voor mensen die in publieksgerichte sectoren werken, maar volgens Powell zijn hun persoonlijke financiën de komende tijd nog wel in gevaar. “Zij zien misschien wel het licht aan het einde van de tunnel, maar om daar te komen hebben ze meer hulp nodig”, zei de centralebankpresident over bijvoorbeeld restaurants, hotels en bioscopen.

“Deze ondernemingen kunnen niet nog drie of vier jaar wachten” zei Mnuchin. Hij opperde dat de federale overheid nog eens 300 miljard dollar aan giften moet uitdelen aan bedrijven die het door de pandemie zwaar hebben. Daarbij tekende hij aan dat het aan Congresleden is om daar een beslissing over te nemen.

Congresleden van zowel de Republikeinse als Democratische partij leken gehoor te geven aan de oproep. Ze kwamen op vrijwel hetzelfde moment met een gezamenlijk voorstel voor coronasteun van 908 miljard dollar. Dit voorjaar bereikten de twee partijen een akkoord over grofweg 2,2 biljoen (2200 miljard) dollar aan financiële hulp, maar over een vervolgpakket bleven Republikeinen en Democraten het maandenlang oneens.

Powell vertelde de Senaatscommissie dat de Amerikaanse economie weliswaar herstelt, maar dat de nieuwe opleving van het coronavirus hem zorgen baart. Bovendien is de werkloosheid nog altijd hoger dan voor de virusuitbraak. Zo zijn er 10 miljoen minder banen dan in februari, zo schetste hij.

Mnuchin en Powell vochten onlangs nog in het openbaar een conflict uit over coronasteun, een zeldzaamheid voor een zittende Fed-voorzitter en minister van Financiën. De minister wilde dat 500 miljard dollar bedoeld voor noodleningen, die via de Fed liepen, elders inzetten omdat het geld niet werd gebruikt. Volgens Powell verdween daarmee een belangrijk middel dat de Fed achter de hand kon houden om de rust op financiële markten te bewaren.