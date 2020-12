Aantal ontslagaanvragen in oktober twee keer zo hoog

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat bevestigt uitkeringsinstantie UWV na eerdere berichtgeving van de Volkskrant.

Werkgevers vroegen voor ruim 4600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV. In september waren dat er nog 2100. Volgens Sjef Roovers, manager arbeidsjuridische dienstverlening bij het UWV, is de toename te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket van het kabinet voor bedrijven die kampen met omzetverlies door de coronacrisis.

“Dat is het moment waarop werkgevers de balans opmaken”, zegt Roovers tegen de Volkskrant. Na het verstrijken van het eerste steunpakket in juni was ook sprake van een piek. Toen werd voor 4470 vaste krachten toestemming voor ontslag aangevraagd. Dat was ruim vier keer zoveel als een jaar eerder. In totaal is tot en met oktober voor 23.438 medewerkers ontslag om bedrijfseconomische redenen aangevraagd bij het UWV. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ruim 11.000.

Bijna een derde van de ontslagaanvragen komt uit Amsterdam sinds de uitbraak van het coronavirus. De meeste aanvragen komen uit de horeca, met bijna 11 procent van het totaal. Ook in de detailhandel (9 procent) vallen veel ontslagen.