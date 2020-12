Coronacrisis zadelt reissector op met 84 procent minder inkomsten

De reissector wordt onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Het omzetverlies door alle restricties en beperkingen dit jaar tot december ligt op zo’n 84 procent in vergelijking met de eerste elf maanden van vorig jaar. De fors lagere inkomsten hebben ook voor vele ontslagen gezorgd, zo komt naar voren uit een enquête van branchevereniging ANVR.

Reisbureaus, zakenreisagenten en reisorganisaties liggen al ruim negen maanden praktisch volledig stil. Voor volgend jaar wordt door de reisondernemers wel herstel verwacht. Maar de omzet komend jaar zal hoogstens zo’n 55 procent zijn in vergelijking van de situatie van voor de crisis.

“Ondanks de maatregelen die zijn genomen, zoals omscholen personeel, opzeggen van tijdelijke contracten, reorganiseren, en bijna 85 procent die gebruik heeft kunnen maken van de overheidsregelingen, is de verwachting dat eind dit jaar al meer dan 30 procent van het personeel de reissector heeft verlaten”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam. Hij denkt dat het eind nog niet in zicht is.

Evengoed wordt met enig vertrouwen vooruit gekeken, ook door de hoop op een vaccin, testen en protocollen en met name ook omdat Nederlanders staan te springen om weer met vakantie te kunnen gaan. Ruim 80 procent van de ondervraagden heeft laten weten voorlopig in bedrijf te kunnen blijven. Maar vier op de tien ondernemers zetten daarbij de kanttekening dat zij, met inzet van eigen vermogen, pensioen- en spaargelden, het nog tot 6 maanden volhouden.

Volgens Oostdam kan de sector alleen met extra steun van de overheid de winter doorkomen. De ANVR pleit vooral voor het niet afbouwen van de NOW-steunregeling. Verder zou de tegemoetkoming in vaste lasten, de TVL-regeling, moeten worden uitgebreid.