TUI akkoord over 1,8 miljard euro aan nieuwe coronasteun

Reisconcern TUI heeft een akkoord gesloten met de Duitse staat en aandeelhouders over 1,8 miljard euro aan extra coronasteun. Die financiële injectie is nodig nu door de coronacrisis een groot deel van alle inkomsten is weggevallen voor de Duitse touroperator.

Een speciaal coronasteunfonds van Duitse overheid schiet TUI te hulp met 700 miljoen euro aan kapitaal. Een deel van die investering kan worden omgezet in aandelen. Dat belang kan oplopen tot maximaal 25 procent plus één aandeel. Het gaat om een zogeheten “stille deelneming” waarbij de aandeelhouder geen noemenswaardige invloed krijgt op het beleid van het bedrijf.

De overheid komt TUI ook nog tegemoet met een kredietfaciliteit van 200 miljoen euro en een garantie op 400 miljoen euro aan noodleningen. Daarnaast wil het bedrijf 500 miljoen euro ophalen bij bestaande aandeelhouders met een emissie van nieuwe stukken.

TUI belegt in januari een buitengewone aandeelhoudersvergadering waarbij gestemd moet worden over de plannen. De grootste aandeelhouder van het concern, Unifirm met een belang van bijna 25 procent, heeft al ingestemd met de aandelenemissie.

Het reisconcern is door de coronacrisis hard geraakt. Het Duits-Britse vakantiebedrijf exploiteert onder andere hotels, voert vluchten uit en verkoopt pakketreizen. Bijna al die inkomstenbronnen vielen weg door reisbeperkingen die sinds de wereldwijde virusuitbraak gelden. Een tweede golf van besmettingen in Europa heeft de vooruitzichten verder verslechterd.

TUI kreeg wegens de crisis al 3 miljard euro aan steun van de Duitse overheid. Het ging daarbij om noodkredieten. Het afgelopen voorjaar kondigde TUI aan circa 8000 banen te schrappen. Het bedrijf is ook in Nederland actief met ongeveer 2800 medewerkers.