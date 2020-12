Ongelijkheid in vermogens kleiner als pensioenen ook meetellen

De vermogens van Nederlanders zijn minder scheef verdeeld als niet alleen zaken als huizen, spaargeld en aandelen, maar ook pensioenen worden meegeteld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De 10 procent rijkste huishoudens in Nederland bezitten 62 procent van het vermogen, als de pensioenen niet worden meegerekend. Tellen die wel mee, dan heeft die groep nog maar 48 procent van het vermogen in handen. Zo bekeken zitten armere huishoudens dan ook op meer kapitaal. “Veel huishoudens met geen of weinig vermogen hebben wel pensioenvermogen”, leggen de onderzoekers uit.

Nederlanders leggen internationaal gezien veel opzij voor hun oude dag. Daarom maken de pensioenen zo’n groot verschil. In 2018 bedroeg het totale pensioenvermogen 1,2 biljoen euro, wat neerkomt op een gemiddelde van 150.000 euro per huishouden.

Het CBS rekent pensioenen normaal gesproken niet tot het vermogen. “Omdat het niet vrijelijk beschikbaar en overdraagbaar is”, aldus de statistici.