Tony’s Chocolonely groeit ondanks coronacrisis

Chocolademaker Tony’s Chocolonely kon ondanks de coronacrisis rekenen op groei door meer omzet wereldwijd, meldt het bedrijf in de jaarcijfers. De verkopen wereldwijd verdubbelden. “We hebben een klein beetje geprofiteerd van de coronacrisis waarin meer mensen lekkernijen kochten. Consumenten vinden ons steeds beter”, verklaart topman Henk Jan Beltman de groei.

Het afgelopen boekjaar, dat 30 september eindigde, groeide de omzet in Nederland met 14 procent van 53,5 miljoen euro naar 61,2 miljoen euro. Wereldwijd zette het bedrijf ruim een kwart meer om ten opzichte van vorig jaar, met 88,4 miljoen euro tegenover 69,6 miljoen euro vorig jaar. Tony’s Chocolonely heeft nu ruim 16 procent van de Nederlandse markt voor chocoladerepen in handen. Vorig jaar was dat bijna 19 procent.

De twee winkels in Amsterdam moesten vanwege de crisis wel sluiten. Ook werd de aangekondigde chocoladefabriek in Zaandam uitgesteld omdat er nog geen vastgoeddeal kon worden gesloten. Het bedrijf blijft nieuwe winkels toevoegen in het buitenland. Tony’s Chocolonely meldt de cijfers naar aanleiding van de 15e verjaardag, dat het bedrijf met een groot evenement in Amsterdam viert. Onder meer acteur Idris Elba en muzikant Pharrell Williams komen. Williams wordt ook aandeelhouder.

Het bedrijf, opgericht in 2005, wil 100 procent slaafvrije chocolade maken. Dat is nog niet zo makkelijk, blijkt uit onlangs uitgebrachte rapporten over de cacao-industrie. Zo kampt de industrie nog altijd met te lage lonen voor cacaoboeren, kinderarbeid en ontbossing, bleek uit de Cacao Barometer. Volgens de barometer betaalt Tony’s cacaoboeren ook nog te weinig. In plaats van de berekende 3,12 dollar per kilo betaalt Tony’s ongeveer 2 dollar per kilo. Beltman bestrijdt de kritiek: “Met Max Havelaar hebben we vastgesteld wat een leefbaar inkomen is. Dat is wel nog steeds pure armoede. We zijn nog lang niet perfect, maar in de markt betaalt niemand meer voor een kilo cacao dan wij.”

Uit een ander rapport van de Universiteit van Chicago bleek dat 1,56 miljoen kinderen onder illegale omstandigheden werken in Ivoorkust en Ghana, de twee grootste cacaoproducenten. Tony’s meldt 387 keer kinderarbeid te zijn tegengekomen bij de ruim 8000 boeren waar zij zaken mee doen. Dat waren allemaal lichte vormen van kinderarbeid, aldus Beltman, zoals het tillen van te zware zakken of onjuiste beschermende kleding. Tony’s heeft 221 zaken op kunnen lossen door voorlichting aan ouders en geld voor scholing van kinderen. Aan de andere zaken wordt nog gewerkt. Het uitsluiten van boeren bij wie dit soort zaken voorkomen is geen optie, vindt Beltman. “Ze zijn er juist toe genoodzaakt omdat ze die school niet kunnen betalen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”