Onduidelijk wat streamingplan van Warner betekent voor Nederland

Het is nog niet duidelijk of het plan van filmstudio Warner om zeker een jaar films tegelijkertijd in de bioscoop en op HBO Max uit te brengen, gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse filmmarkt. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs diverse grote branchepartijen.

Warner maakte bekend dat de studio een model gaat hanteren waarbij de films vanaf de premièredag een maand lang op het streamingplatform staan en daarna weer verdwijnen. Dit betekent dat de afspraken die hier al jaren over gelden met de bioscoopsector, om titels eerst hun speeltijd te gunnen op het grote doek, worden opgezegd.

De studio spreekt van “een strategisch antwoord” op de coronacrisis. De Nederlandse tak van Warner kon vrijdag echter niet zeggen of dit model ook voor alle landen in de Europese markt gaat gelden. HBO Max is bijvoorbeeld op dit moment niet beschikbaar in Nederland.

Bioscoopexploitant Pathé, de grootse filmvertoner van Nederland, wil niet reageren op de zaak. Volgens een woordvoerder is het een sectorbrede discussie waar het bedrijf momenteel geen stem in heeft.

Ook directeur Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vindt het lastig inhoudelijk een reactie te geven. “Deze kwestie en situatie is in Nederland al langere tijd onderwerp van overleg binnen alle spelers in de branche”, stelt hij. “Zolang die gesprekken gaande zijn, gaan we niet in de media reageren of vooruitlopen op zaken.”

Noltenius merkt wel op dat de Nederlandse markt voor een groot deel afhankelijk is van besluiten die grote studio’s in Hollywood nemen. Eerder dit jaar speelde de kwestie ook al toen distributeurs als Universal (James Bond, Fast & Furious) en Disney besloten titels direct op streamingdiensten uit te brengen.