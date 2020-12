‘Geen extra EU-top over brexit’

Er wordt geen extra EU-top ingelast over de stand van zaken rond de brexitonderhandelingen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een functionaris van de Europese Unie. Die wijst er verder op dat er komende donderdag en vrijdag al een bijeenkomst over de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk is geagendeerd.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost maakten vrijdag bekend dat er ondanks een week intensief onderhandelen geen directe kans op een akkoord is en kondigden een pauze aan. Dit weekeinde overleggen de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson daarom telefonisch over hoe het verder moet richting een mogelijk handelsakkoord.

Als er voor het einde van het jaar geen handelsakkoord ligt, dan gaan de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk volgens de regels van wereldhandelsorganisatie WTO met elkaar om. Dat betekent dat er over en weer importheffingen zullen worden ingesteld. De Britten verlieten de EU al eind januari, maar er is nog een overgangsperiode tot eind december waarin zij zich aan de Europese regels houden.