Al 38.500 aanvragen voor derde NOW-regeling

Circa 38.500 ondernemers hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor het derde NOW-steunpakket. Daarvan zijn bijna 29.000 aanvragen inmiddels gehonoreerd, meldt uitkeringsinstantie UWV. Deze werkgevers hebben inmiddels de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal 472 miljoen euro. De meeste toekenningen gaan naar de horeca en de cateringsector.

De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die minstens 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden kunnen met de steun de loonkosten doorbetalen. Die tegemoetkoming is deze keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies

De derde regeling is voor de maanden oktober, november en december. Werkgevers konden vanaf 16 november een aanvraag indienen bij het UWV. Ondernemers hebben nog tot en met zondag 13 december om een aanvraag in te dienen.

Voor de eerste periode van de NOW-regeling aan het begin van de coronacrisis kende het UWV bijna 140.000 aanvragen toe. In de tweede periode, toen de coronamaatregelen werden versoepeld en bedrijven de tegemoetkoming minder hard nodig hadden, waren dat ongeveer 63.000 toekenningen.