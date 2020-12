Binnenlandse toerist bezorgde Nederlandse campings drukke zomer

Nederlandse campings en bungalowparken hebben in de zomermaanden goede zaken gedaan. Doordat veel mensen een vakantie in het buitenland door corona te risicovol vonden, profiteerden ze in het derde kwartaal van een toename van het aantal binnenlandse gasten. In juli en augustus steeg het aantal overnachtingen zelfs tot een recordhoogte van 35,5 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de coronapandemie was het deze zomer niet mogelijk om naar een aantal landen te reizen en ook de situatie in Europese landen die je nog wel mocht bezoeken bleef onzeker. Die twijfels zijn terug te zien in de aantallen binnenlandse toeristen in Nederland. In de maanden juli, augustus en september gingen ongeveer 5,9 miljoen Nederlanders in eigen land op vakantie, 24 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal Nederlanders dat naar het buitenland op vakantie ging, daalde juist met 57 procent tot 3,5 miljoen.

De Nederlandse toeristen in eigen land hielden volgens het CBS ook langer vakantie, waardoor het aantal overnachtingen nog sterker steeg. Bij campings ging het in het derde kwartaal om een toename van 27 procent in het aantal overnachtingen ten opzichte van een jaar eerder. In parken met vakantiehuisjes steeg het aantal met 7 procent. Hoteliers deelden niet mee in de populariteit van binnenlandse vakanties. Het aantal overnachtingen in hotels daalde met een kwart, doordat er veel minder buitenlandse toeristen een kamer boekten.

Ondanks de goede zomermaanden zal 2020 door de coronacrisis een zwaar jaar zijn voor vakantieparken en andere toerismebedrijven. Zo daalde het aantal overnachtingen in logiesaccomodaties in april, de eerste volle maand waarin lockdownmaatregelen waren, met 93 procent.

Daarnaast geven de aantallen overnachtingen geen goed beeld van de bestedingen in de toeristische sector, benadrukt het CBS. Die liggen voor de zomermaanden waarschijnlijk lager, doordat buitenlandse toeristen massaal wegbleven. Het is juist die groep reizigers die veel uitgeeft op vakantie in Nederland.