Chinese export groeit met ruim 20 procent

De Chinese export is in november met 21,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het gaat om de grootste stijging in ruim twee jaar, blijkt uit cijfers die maandag naar buiten zijn gebracht. De groei wordt veroorzaakt door een sterke wereldwijde vraag en het herstel van de bedrijvigheid in het land na eerdere fabriekssluitingen als gevolg van het coronavirus.

De groeicijfers overstijgen verwachtingen van analisten die uitgingen van ongeveer 12 procent.

De invoer steeg in november met 4,5 procent op jaarbasis, iets minder dan de toename in oktober (4,7 procent). Het gaat om de derde opeenvolgende maand van expansie. Analisten zeggen dat een groeiende binnenlandse vraag en hogere grondstofprijzen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Het handelsoverschot voor november bedraagt 75,42 miljard dollar (62,15 miljard euro), het grootste sinds ten minste 1981. In oktober was dat nog 58,44 miljard dollar.

De sterk gestegen verkoop van koelkasten, broodroosters en magnetrons aan huishoudens in de wereld heeft ertoe bijgedragen dat de Chinese productiemotor weer tot leven is gekomen, waardoor de vraag naar belangrijke metalen zoals staal, koper en aluminium na een sterke inzinking begin dit jaar sterk is toegenomen.