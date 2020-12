Lichte krimp voor Nederlandse groothandels

Nederlandse bedrijven in de groothandel of handelsbemiddeling hebben in het derde kwartaal bijna 3 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Die daling is vooral het gevolg van de fors lagere opbrengsten uit de handel in olie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen die voor olieproducten worden betaald, zijn door de coronacrisis hard gedaald.

De daling volgt op een veel sterkere krimp in de groothandel in het tweede kwartaal. Toen gingen de opbrengsten in de sector nog met 9 procent omlaag, de eerste daling in bijna vijf jaar.

De omzet uit groothandelsactiviteiten in olie daalde in het derde kwartaal met ruim 38 procent. Andere bedrijfstakken boekten juist groei. Zo zette de groothandel in voedingsmiddelen bijna 3 procent meer om en werd er 2 procent meer verdiend aan bulkhandel in non-foodgoederen. Deze twee laatste branches hadden in het tweede kwartaal nog te maken met krimp.

Ondernemers in de sector zijn aanmerkelijk optimistischer geworden over de toekomst. Per saldo waren er aan het begin van oktober iets meer bedrijven positief dan negatief, terwijl somberte aan het begin van het derde kwartaal nog zwaar de overhand had.