Rechter: gedwongen overname Corendon door Sunweb te zwaar middel

Reisorganisatie Sunweb hoeft branchegenoot Corendon niet gedwongen over te nemen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald in het door Corendon aangespannen kort geding. De rechter vindt dat een gedwongen overname mogelijk te zware gevolgen heeft door de coronacrisis.

Sunweb trok zich op het laatste moment terug uit de voorgenomen overname van Corendon. Volgens Sunweb had Corendon namelijk niet aan alle eisen voldaan, maar Corendon bestreed dat. De rechter wil nu dat de partijen opnieuw om tafel gaan en stelt dat het goed mogelijk is dat Corendon in een bodemprocedure wel wint.