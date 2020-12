BBC: telefonisch brexitoverleg Johnson en Von der Leyen voorbij

Het telefonisch brexitoverleg tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is voorbij. Dat meldde de BBC. Een bron tegen persbureau Reuters zei dat de Britten na anderhalf uur praten om een pauze hadden gevraagd en dat het onzeker is of vanavond verder wordt gepraat.

Volgens een politiek verslaggever van de BBC lijkt er weinig te zijn veranderd in de gesprekken tussen Londen en Brussel. De Ierse nieuwsdienst RTÉ News schreef dat de meningsverschillen over visserij nog heel groot zijn. Het gesprek begon om ongeveer 17.00 uur (Brusselse tijd).

Johnson en Von der Leyen spraken over de slagingskans van verder overleg voor een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn in een cruciale fase beland. Als er op 1 januari geen goedgekeurd akkoord ligt, dan loopt de overgangsfase af zonder deal. Dat betekent dat de EU en het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar over en weer importheffingen op goederen zullen instellen.

Donderdag komen de EU-leiders bijeen in Brussel. De brexitonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk staan hoog op de agenda.