Akkoord over cao winkelmedewerkers, FNV weigert te tekenen

Vier vakbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor winkelmedewerkers. De overeenkomst gaat gelden voor ruim 170.000 medewerkers in de non-foodsector. De grootste vakbond van Nederland, FNV, is erg kritisch over de afspraken en zette geen handtekening onder het akkoord.

Brancheverenigingen INretail, Tuinbranche Nederland, Bodepa en FGZ sloten het akkoord met CNV, De Unie, AVV en RMU Werknemers. In de nieuwe cao Retail Non-Food, die van 1 januari tot 1 juli 2022 loopt, is afgesproken dat de lonen twee keer per jaar met hetzelfde percentage stijgen als het wettelijk minimumloon. De eerste keer is per januari aanstaande.

Door de coronacrisis had een snel onderhandelingsresultaat de voorkeur boven lange onderhandelingen, waardoor de nieuwe cao grotendeels aansluit op de huidige afspraken. “We moeten de schouders zetten onder versterking en toekomstbestendigheid van de sector. Dat levert behoud van werkgelegenheid op,” aldus de partijen.

FNV noemde het akkoord eerder al onaanvaardbaar, omdat het een achteruitgang voor de lonen van winkelmedewerkers betekent. De “zeer minimale” verhoging van de lonen wordt volgens de bond tenietgedaan doordat de pensioenen duurder worden. Verder hekelt FNV het dat medewerkers van winkels en distributiecentra niet betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen. De vakbond wil dat winkelmedewerkers er 5 procent meer loon bij krijgen. Dat moet een eerste aanzet zijn om de uurlonen stapsgewijs op te voeren tot minimaal 14 euro bruto voor volwassenen.