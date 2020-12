Herstel vraag naar vliegreizen traag in oktober

De vraag naar vliegreizen is in oktober iets hoger uitgekomen dan een maand eerder. Het aantal gevlogen kilometers lag nog altijd ver onder wat de sector een jaar eerder behaalde. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA noemt het herstel van de passagiersvraag “teleurstellend traag”.

Wereldwijd lag het aantal afgelegde kilometers door reizigers 70,6 procent lager dan in oktober 2019. In september was dat 72,2 procent. In augustus was de neergang nog ruim driekwart. Voor de tweede maand op rij was Europa de enige regio die geen herstel zag. De vraag naar reizen met Europese luchtvaartmaatschappijen daalde in oktober met 83 procent ten opzichte van een jaar eerder. In september was dat een daling van 81,2 procent.

“Nieuwe uitbraken van het coronavirus en de voortdurende afhankelijkheid van quarantaines zorgen opnieuw voor een catastrofale maand voor vliegreizen”, zegt topbestuurder Alexandre de Juniac. “Hoewel het tempo van herstel in sommige regio’s sneller is dan in andere, is het algemene beeld voor internationale reizen somber.”

Maandag bleek dat het herstel van de vraag naar luchtvrachtvervoer zich in oktober voortzette, maar dat ook dat herstel per maand steeds trager verloopt. Er wordt nog altijd minder luchtvracht vervoerd dan vorig jaar.