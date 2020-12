KHN: aantal besmettingen dat aan horeca te herleiden is gering

De horeca is veilig en het aantal besmettingen dat te herleiden is naar de horeca is zeer gering, ook toen de horeca nog grotendeels open was. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op het bericht van RTL Nieuws die inzage had in een analyse van de coronacijfers. Daaruit blijkt dat de sluiting van de horeca eerder een negatief dan een positief effect heeft op de besmettingen.

In de analyse van coronacijfers van het RIVM die is gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat dat de opening van restaurants ervoor zorgt dat het aantal besmettingen met corona eerder zal dalen dan stijgen. KHN is blij dat de bewindspersonen zich inzetten voor de horeca. De analyse van de coronacijfers bevestigt wat de branchevereniging al tijden aangeeft.

KHN wijst er andermaal op dat horecaondernemers en hun medewerkers strenge protocollen volgen, inclusief strenge hygiënemaatregelen. Daarmee doen ze er alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. “En met resultaat.”

Cijfers van het RIVM tonen aan dat sinds 31 augustus slechts 1,1 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds plaats in de privésfeer en is volgens het rapport door het sluiten van de horeca alleen maar toegenomen.

“Gezien de huidige cijfers en de behoeften in de maatschappij kan de horeca juist een onderdeel van de oplossing zijn”, aldus KHN. “De horeca kan op een verantwoorde manier open, daarvoor hoeven we niet te wachten tot januari, maar dit kan morgen al.”

KHN pleit al maanden voor de heropening van de hele horecasector. Verschillende horecaondernemers gaven eerder aan hun zaken weer open te willen gooien, ook zonder toestemming vanuit Den Haag. Dit omdat veel van hen de wanhoop nabij zijn nu ze door de coronacrisis noodgedwongen dicht moeten blijven.