Nikkei wacht op brexitdeal en steunpakket VS

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag licht lager geëindigd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de uitkomsten van het brexitoverleg en een akkoord in het Amerikaanse Congres over een nieuw coronasteunpakket. Extra stimuleringsmaatregelen van de Japanse overheid hielden het verlies beperkt. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een verdeeld beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een min van 0,3 procent op 26.467,08 punten. De Japanse premier Yoshihide Suga liet weten omgerekend zo’n 585 miljard euro extra uit te trekken om de economie door de coronacrisis te loodsen. Waterstofbedrijf Iwatani dikte ruim 10 procent aan, na berichten dat de Japanse overheid het gebruik van waterstof verder wil uitbreiden om aan de uitstootdoelstellingen te voldoen. De Japanse technologiebedrijven waren eveneens in trek dankzij de nieuwe recordstand van de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. Computerspelmaker Nintendo kreeg er 1,1 procent bij en de Japanse fabrikant van elektronische componenten Murata Manufacturing steeg 0,5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds een fractie hoger en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent. JD Health maakte een succesvol beursdebuut in Hongkong. Het aandeel van de gezondheidstak van het Chinese e-commercebedrijf JD.com werd ruim 50 procent meer waard. Het was de grootste beursgang in Hongkong dit jaar. De Kospi in Seoul zakte 1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.